Hombre le pidió matrimonio a su novia y días después presuntamente acabó con su vida: esto se sabe

Un terrible caso de violencia de género ha causado gran indignación a nivel internacional, por el asesinato de una mujer a manos de su pareja, un general del Ejército en Nicaragua.

El sujeto fue identificado como mayor Enmanuel Flores, miembro del Ejército de Nicaragua, quien presuntamente asesinó a su novia, también de la institución, la teniente Teresa Vega Treminio, en el interior de las instalaciones del Estado Mayor en Managua, y posteriormente acabó con su propia vida.

Según medios locales, los hechos se registraron el pasado miércoles, 20 de agosto, cuando Flores presuntamente atacó a Vega con un arma blanca, apuñalándola en reiteradas ocasiones. Según dijo Artículo 66, Flores la atacó "hasta verla morir", antes de quitarse la vida.

El femicidio y suicidio tuvieron lugar en las instalaciones del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, ubicadas en Managua.

Según se conoce, ambos oficiales eran pareja y trabajaban juntos en la misma unidad militar. Aparentemente, mantenían una relación estable. Incluso, un video compartido en redes sociales muestra el momento en que días atrás Flores le propone matrimonio a Vega, que emocionada acepta.

En el video se puede escuchar a Flores decir: "Yo, bajando justamente de misión, solo para esto. Para pedirle permiso a la teniente Vega para que me pueda conceder ser mi esposa".

🟣⚠️| A principios de agosto le pidió matrimonio de rodillas, este jueves la asesinó.

El mayor Enmanuel Flores apuñaló a su prometida, la teniente Teresa Vega Treminio, dentro del Estado Mayor en Managua. pic.twitter.com/nxq3YcW9b8 — Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) August 23, 2025

El cuerpo de la mujer fue trasladado a su lugar de nacimiento, en Matagalpa. Por ahora, ni el Ejército de Nicaragua ni la Policía Nacional han emitido un comunicado oficial de este triste hecho.

Además, la comunidad y la familia exigen justicia para la mujer y garantías de seguridad, teniendo en cuenta las crecientes cifras de violencia de género y de feminicidios en dicho país.

Los motivos que llevaron a este crimen aún no son claros, sin embargo, las autoridades trabajan en esclarecer los hechos.

