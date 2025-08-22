Madre de joven víctima de feminicidio habla del asesino de su hija: "Amante de su pareja"

El feminicidio de Deisy Tamara Belén Bareiro Torales, una joven de 25 años, ha generado un profundo rechazo social y un llamado urgente a la justicia.

Su muerte, ocurrida dentro de su vivienda, estaría vinculada a un plan macabro en el que participaron su propia pareja y, presuntamente, el amante de este.

El caso estremeció a la ciudad de Ñemby, en el Departamento Central de Paraguay, donde las autoridades confirmaron que la joven fue atacada brutalmente.

Deisy Tamara, de 25 años, fue encontrada con graves heridas que provocaron su muerte,

De acuerdo con la investigación, Fernando Montanía habría organizado el crimen junto a Rolando Javier Martínez Molina, con quien mantenía una relación paralela.



El testimonio de la madre de la joven

La madre de la víctima, Olga Torales, rompió el silencio y aseguró que ambos planearon el asesinato. “Ellos pensaron todo. Fernando incluso retiró su ropa y pertenencias de la casa ese mismo día. Mi hija no conocía a Rolando, ahí lo conoció. Yo sé quiénes eran sus amistades. El único secreto que me ocultó fue que su pareja le golpeaba”, relató en declaraciones al canal NPY.

El dolor de la mujer aumentó al ver que los presuntos victimarios participaron de los procedimientos en la morgue judicial, donde fingieron desconocer lo ocurrido. “No me dejaron hablar con ellos, y aun así los pusieron frente a mí. Fue algo desgarrador”, lamentó.

El Ministerio Público de Paraguay informó el 17 de agosto de 2025 que la fiscal Laura Guillén, de la Unidad Penal de Ñemby, imputó a Montanía, de 21 años, y a Martínez, de 32, por el hecho punible de feminicidio.



Resultado de la autopsia de Deisy Tamara

El informe forense reveló que Deisy sufrió traumatismo craneoencefálico y facial, además de múltiples lesiones en la boca, los ojos, la oreja y las manos, lo que sugiere el uso de un arma blanca.

Además, un video de cámaras de seguridad muestra a Montanía forzando la puerta de la vivienda horas antes del asesinato.

El hombre fue a la casa de Deisy Tamara horas antes de encontrar su cuerpo. Foto: Captura de redes sociales

Aunque Montanía negó tanto su participación en el crimen como el vínculo sentimental con Martínez, la madre de la joven insiste en que actuaron en conjunto.

“Lo único que pido es justicia. Una condena ejemplar, la pena máxima para los dos”, reiteró en medio del clamor ciudadano que exige que este feminicidio no quede en la impunidad.