Identifican el cuerpo encontrado en Tesla de famoso rapero que se presentará en el FEP en 2026

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la identidad del cuerpo descuartizado hallado en un vehículo Tesla registrado a nombre del rapero estadounidense D4vd, quien figura en el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 en Colombia.

El cadáver, encontrado el pasado lunes 8 de septiembre en un depósito de autos en Hollywood, California, corresponde a Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años. De acuerdo con el departamento forense de Los Ángeles, la menor se encontraba en avanzado estado de descomposición, envuelta en plástico y con signos de haber sido desmembrada. La víctima llevaba un top con tirantes y leggings, según TMZ.

Hallaron un cuerpo en el Tesla de reconocido rapero. Foto: Captura de redes sociales

Los investigadores señalaron que el carro había permanecido cerca de un mes estacionado en la zona de Hollywood Hills antes de ser remolcado al depósito. Vecinos y trabajadores alertaron a la policía por el fuerte olor que emanaba del vehículo, lo que permitió descubrir la escena.

Aunque la causa de muerte aún no ha sido establecida, medios estadounidenses como TMZ recordaron que Celeste había sido reportada como desaparecida en mayo de 2024, en la localidad de Lake Elsinore, en el condado de Riverside. La madre de la menor aseguró a ese portal que su hija tenía un novio llamado David, lo que ha causado más incertidumbre.

El Tesla estaba registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke, nombre real del rapero D4vd, quien actualmente realiza una gira mundial. Un representante del artista aseguró que este coopera con las autoridades tras ser notificado del hallazgo.

El caso sigue en investigación, mientras crece la atención mediática en torno al cantante de 20 años, quien tiene previsto presentarse en Los Ángeles este fin de semana y en Colombia en 2026.