Indignación por caso de profesora que golpeó a niño de 4 años con una pila de libros

Un grave episodio de maltrato escolar ha causado rechazo y preocupación entre padres de familia y autoridades educativas. Un niño de apenas cuatro años resultó con lesiones en su boca luego de que, presuntamente, su profesora le arrojara una pila de libros en medio de la jornada escolar.

El caso salió a la luz gracias a las cámaras de seguridad del plantel, que captaron el momento exacto de la agresión.

El hecho ocurrió el lunes 18 de agosto en un colegio privado de Caxias do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. La docente involucrada fue identificada como Leonice Batista dos Santos, de 49 años, quien, según los registros, primero increpa al menor, luego lanza los libros y, tras el impacto, lo conduce al baño para que enjuague la boca.

El golpe fue tan fuerte que el niño terminó con seis dientes flojos, según reveló un examen médico posterior que compartió el medio G1.



Este es el video de la grave agresión

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) instaurou um inquérito para investigar um caso de violência registrado em uma escola particular de Caxias do Sul. Um vídeo mostra a professora Leonice Batista dos Santos, de 49 anos, atingindo um menino de quatro anos com… pic.twitter.com/FCJBXDqZUv — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) August 20, 2025

El Departamento de Protección a la Infancia y Adolescencia (DPCA) abrió la investigación un día después, tras recibir dos denuncias: una presentada por la familia del niño y otra por la propia institución educativa.

El caso quedó registrado como lesiones corporales, mientras la Policía recopila testimonios y pruebas para esclarecer lo sucedido.

La situación generó conmoción dentro de la Escuela Infantil Xodó da Vovó, donde estudian cerca de 90 niños. El director, Cristhian Segatto Ferreira, aseguró que la profesora gozaba de plena confianza, pues llevaba seis años en el plantel.

“Era una docente muy querida por los niños y encargada de abrir la escuela todas las mañanas. Su actitud nos tomó por sorpresa”, afirmó. Ferreira añadió que la falta de reacción de la maestra cuando le mostraron las grabaciones también sorprendió al equipo académico.

En un comunicado público, la institución manifestó su repudio frente a lo ocurrido y confirmó que la docente fue retirada de inmediato de sus funciones.

“Se notificó a la Policía y la familia del niño recibe todo el apoyo necesario. La investigación está a cargo de las autoridades competentes, con la total colaboración de la escuela”, señaló el documento.

El caso ha provocado indignación en la comunidad y se espera que en los próximos días la justicia defina las responsabilidades correspondientes.