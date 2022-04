Influencer denuncia terrible agresión de su exnovio que la desfiguró: "Amenaza con matarme"

La violencia contra la mujer va en aumento. Y de eso puede dar testimonio la influencer Samantha Barrios, quién denunció en sus redes sociales que fue víctima de una salvaje agresión por parte de su exnovio.

Las imágenes de los golpes, los moretones y las brutales heridas fueron conocidas por una publicación en su Instagram, cuenta en la que tiene más de 60. 000 seguidores.

La pesadilla que casi la lleva a la muerte la contó en el programa 'Al Rojo Vivo', en el que se refirió a los terribles golpes que le propinó su exnovio, Carlos Alberto Muñoz Vázquez, y mostró las brutales heridas de su cuerpo y su cara.

La joven mexicana también reveló que fue víctima de abuso psicológico y habló de cómo logró escapar de su expareja.

"Hola amigos, sé que muchos se preguntan dónde estoy, cómo estoy o por qué desaparecí por un tiempo", dice su mensaje en Instagram.

"Es muy difícil para mí expresar, hablar de mi situación, no tengo las palabras concretas para hacerlo, por la violencia que mi expareja ejerció en mí durante más de un año", se puede leer en la publicación.

Barrios trató de escapar en ocasiones anteriores. "Muchas veces me quedaba encerrada por meses para que nadie me viera las agresiones físicas que él me hacía", dijo, mostrando fotos de los abusos que sufrió.

"Me fui a Playa del Carmen a rehacer mi vida y empezar desde cero, pero me encontró allá, volvió a chantajearme y manipularme", relató.

Una amiga de Sam murió víctima de feminicidio, y mencionó que pensar en ella le dio la fuerza para escapar. Volvió a su trabajo, recuperó familia, se reencontró con sus amigos y ahora solo espera que las autoridades hagan justicia.

Finalmente, Barrios mostró una foto de su exnovio con el mensaje: "Si el día de mañana me pasa algo a mí o a mi familia Carlos Alberto Muñoz Vázquez es el responsable".

