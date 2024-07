Instagram y Facebook le quitaron la verificación a cuentas de Nicolás Maduro

Toda una polémica y tensa situación ha generado la reelección de Nicolás Maduro a la Presidencia de Venezuela, según los datos revelados por el Consejo Nacional Electoral de ese país.

Desde entonces, Maduro ha tenido choques con diferentes homólogos de países vecinos, ha ordenado la expulsión de varios diplomáticos e incluso se ha enfrentado con insultos de alto calibre con el dueño de la red social X, Elon Musk.

Tal parece, las irregularidades en las elecciones que están en el ojo del huracán, pasaron al ámbito de las redes sociales y el mandatario amaneció sin sus insignias de verificación de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook.

Respecto al retiro del llamado "chulito azul" de las redes sociales de Meta, aún no se han pronunciado sobre las razones que habrían llevado a la red social a esa determinación.

Pese a que ayer cazó pelea con Elon Musk, quien criticó y calificó como fraudulentas las elecciones de ese país, su cuenta sigue con la verificación por tratarse de una figura política.

Mientras Maduro recibía felicitaciones de países como Rusia, China, Irán, Serbia, Nicaragua y Cuba, los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana manifestaron su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales y exigieron la revisión completa de los resultados.

En respuesta, el Gobierno de Maduro exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay "el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano".

Asimismo, anunció la suspensión temporal, a partir del miércoles, de vuelos comerciales a Panamá y República Dominicana.

Maduro dice que Elon Musk es su "nuevo archienemigo" que pretende "invadir" Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el fundador de SpaceX y de la red social X, Elon Musk, es su "nuevo archienemigo" que "quisiera venir con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela".

"Hay una cosa que llaman redes sociales, que crean una realidad virtual ¿y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk (...). Él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela", dijo el mandatario durante el acto de proclamación como presidente reelecto según el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas.

Asimismo, Maduro señaló que Musk "da vergüenza" por un video que compartió en X, en el que se ven a unas personas, supuestamente de Venezuela, que se llevan unos aires acondicionados, a lo que el empresario comentó "This is messed up" (esto está arruinado), cuando en el país caribeño se esperaban los resultados de las elecciones presidenciales.