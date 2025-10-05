En vivo
Investigan la muerte de 14 niños luego de ir al médico: esto les recetó

El trágico hecho derivó en el arresto del médico que los atendió. Esto se sabe.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

La tragedia golpeó a la localidad de Chhindwara, en la ciudad de Madhya Pradesh, India, donde 14 niños fallecieron tras presentar un fallo renal luego de recibir tratamiento médico. Las investigaciones apuntan a que los menores fueron afectados por un jarabe para la tos con altos niveles de una sustancia tóxica, lo que derivó en el arresto del médico que los atendió.

Este fue el medicamento que causó la tragedia

El doctor Praveen Soni fue detenido tras una denuncia que lo señala como responsable de haber recetado a los pequeños el medicamento Coldrif, producido por la farmacéutica Sresan Pharmaceuticals. Según informaron las autoridades, el fármaco presentaba niveles peligrosamente elevados de un componente nocivo.

El magistrado de distrito, Harendra Narayan, reveló hallazgos alarmantes: “Los riñones de los niños fallaron muy rápidamente. Se realizaron cuatro biopsias renales y el daño observado superó con creces los niveles normales. Tras analizar las muestras de la droga, se evidenció que los niveles excesivos de la sustancia nociva causaron la insuficiencia renal”, explicó.

Los estudios realizados al jarabe mostraron que la sustancia debía encontrarse dentro de un límite seguro del 1 %, pero en cambio registró un 48,6 %, cifra letal incluso para adultos.

“Sabemos qué medicamentos se administraron y qué causó las muertes. La sustancia encontrada en esos medicamentos superaba con creces el límite de seguridad”, añadió el magistrado Narayan.

Las autoridades locales también iniciaron acciones legales contra la farmacéutica Sresan Pharmaceuticals por su presunta responsabilidad en la contaminación del jarabe.

