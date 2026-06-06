Irán lanza misiles contra Baréin y Kuwait tras nuevo ataque de EE.UU.

Irán respondió este sábado a un ataque estadounidense con el lanzamiento de varios misiles contra Baréin y Kuwait, aliados de Washington en el Golfo, en nuevas hostilidades que amenazan la tregua vigente desde abril.

Semanas de complejas negociaciones, marcadas por amenazas y estallidos de violencia, no desembocaron en un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de hidrocarburos.

El viernes, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que sus fuerzas "derribaron cuatro drones" que se dirigían al estrecho y atacaron dos instalaciones de radares en Irán.

En respuesta, Irán atacó con misiles "bases enemigas en la región", afirmaron el sábado los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.



El Centcom indicó que Irán había lanzado siete misiles balísticos contra Baréin y Kuwait, pero que seis habían sido interceptados y uno no había alcanzado su objetivo.

Baréin, que alberga el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense, denunció el ataque el segundo contra ambos países en tres días como una "agresión descarada", mientras que Kuwait afirmó que supone "una peligrosa escalada".

"Nos despertó una enorme explosión", contó Reem, una madre egipcia de dos hijos, a la AFP en Kuwait. "Mis hijos estaban aterrorizados y yo no podía calmarlos", añadió.

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"Violación flagrante"

Después de más de un mes de ataques que diezmaron la cúpula del poder iraní, el 8 de abril entró un vigor un frágil alto el fuego, respetado en gran parte pero salpicado de hostilidades esporádicas.

La cancillería iraní calificó los últimos ataques estadounidenses de "violación flagrante" de la tregua y condenó "el comportamiento hostil y provocador" de Estados Unidos.

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Los esfuerzos diplomáticos se estancan una y otra vez, mientras el conflicto sacude los mercados mundiales y aumenta la presión política sobre Trump antes de las elecciones de mitad de mandato.

"Las negociaciones están en un punto muerto y Trump debe romper este punto muerto", declaró Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, el viernes en una entrevista con CNN.

Guerra en Irán. Foto: AFP.

El consejero urgió el desbloqueo de 24.000 millones de dólares de activos iraníes congelados en el extranjero.

Otro de los principales puntos de fricción en las negociaciones es el programa nuclear iraní.

Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar el arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene fines solamente civiles.

Irán criticó el sábado un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el que se expresaba preocupación por la falta de acceso a las instalaciones nucleares iraníes.

El frente libanés

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Otro de los requisitos de Teherán para avanzar en las negociaciones es el fin de los combates en Líbano, arrastrado a la guerra cuando Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del anterior líder iraní, Alí Jamenei.

El ejército libanés indicó que su jefe, Rodolphe Haykal, estaba de camino a Pakistán, donde se reunirá con su homólogo, Asim Munir, una figura clave en los esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán.

Líbano indicó el sábado que un ataque israelí en el sur del país mató a tres de sus soldados. El ejército israelí dijo que está "revisando el incidente" e insistió en que su campaña libanesa apunta al movimiento proiraní Hezbolá.

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El Ministerio de Salud libanés dijo que dos mujeres murieron y 22 personas fueron heridas en un bombardeo israelí en la localidad sureña de Saksakiyeh.

Una columna de humo se eleva tras un ataque a la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones estadounidenses en Oriente Medio el martes, mientras el presidente estadounidense advertía que era "demasiado tarde" para que la república islámica buscara el diálogo y escapara de la guerra. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, con la muerte del líder supremo iraní, y la república islámica respondió con bombardeos de misiles contra los países del Golfo e Israel. AFP

El ejército israelí indicó el sábado que dos de sus soldados murieron en Líbano, llevando a 29 el total de sus militares muertos desde el 2 de marzo.

Tras una tregua a mediados de abril que ninguna de las partes respetó, representantes israelíes y libaneses alcanzaron un nuevo acuerdo esta semana en Washington que tampoco frenó las hostilidades.

El pacto, rechazado por Hezbolá, supedita el alto el fuego al "cese total" de los disparos del movimiento chiita y prevé que el ejército israelí mantenga sus operaciones en el sur de Líbano.

Allí, las fuerzas israelíes afirmaron el sábado por la noche haber atacado "unas 150" posiciones de Hezbolá en 48 horas.

El presidente libanés Joseph Aoun denunció los "ataques israelíes incesantes, que quedan impunes" a pesar del alto el fuego.

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Los ataques israelíes contra Líbano han causado más de 3.560 muertos desde el inicio del conflicto, según el último balance de las autoridades. Por parte israelí, 27 soldados y un contratista civil han fallecido.