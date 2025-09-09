Israel atacó a líderes de Hamás en Catar: se reportaron explosiones en Doha

El Ejército de Israel confirmó este martes un “ataque preciso contra el liderazgo senior” del grupo islamista palestino Hamás, en medio de reportes de fuertes explosiones registradas en Doha, la capital de Catar.

De acuerdo con la cadena Al Jazeera, varias detonaciones sacudieron el barrio de Katara, una zona residencial y comercial en Doha.

En un primer momento no se conocía el origen de los estallidos, pero medios israelíes afirmaron después que se trató de una operación de las fuerzas de defensa contra dirigentes de Hamás que están en el país y que han participado en los diálogos de tregua con Israel.

Reports of multiple explosions in Doha, Qatar, with witnesses citing up to 10 blasts and smoke visible. Sources close to Hamas allege the group’s negotiating headquarters was targeted. Israel’s Channel 12 reports the explosions were an assassination attempt on Hamas leaders. pic.twitter.com/8hOSJwZ4Qd — Jalyssa Dugrot (@jalyssaspeaking) September 9, 2025

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y el servicio de inteligencia Shin Bet (ISA) indicaron que el ataque estuvo dirigido a los máximos responsables de Hamás, a quienes señalan de coordinar la guerra contra Israel y de estar detrás de los hechos del 7 de octubre de 2023.

Según la declaración oficial, se utilizaron “municiones de precisión” y se recopiló información adicional de inteligencia con el fin de reducir riesgos para la población civil.

Reportes preliminares que circulan en la prensa internacional sostienen que el jefe del Buró Político de Hamás, Khalil al-Hayya, habría muerto en la ofensiva, junto con otros altos mandos de la organización.

En Catar también estarían otros dirigentes de alto nivel, como Khaled Mashal, Muhammad Ismail Darwish y Zaher Jabarin, quienes han sido señalados por Israel como parte de la estructura central de Hamás.

Sin embargo, ni las autoridades cataríes ni la propia organización han confirmado esa versión.

Hasta el momento, el Gobierno catarí no se ha pronunciado sobre las explosiones ni sobre un posible balance de víctimas o daños materiales.

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.