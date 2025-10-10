En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Israel publica lista de los 250 palestinos que serán liberados tras acuerdo con Hamás

Israel publica lista de los 250 palestinos que serán liberados tras acuerdo con Hamás

En las próximas 72 horas, los 48 rehenes vivos y muertos deberían ser liberados de Gaza, con la mediación del Comité de la Cruz Roja que también se encargará de encontrar los restos mortales de los 28 que se estima están muertos.

Israel publica lista de los 250 palestinos con cadena perpetua que serán liberados
Israel publica lista de los 250 palestinos con cadena perpetua que serán liberados
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El ministerio de Justicia de Israel publicó este viernes, 10 de octubre, la lista de los 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua y que serán liberados en el alto el fuego a cambio de rehenes israelíes.

En la lista no se encuentran figuras prominentes como Marwan Barghouti, detenido en 2002 durante la segunda Intifada y a quienes muchos palestinos ven como el sucesor de Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, o Ahmed Saadat, exsecretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Dos años de guerra en Gaza: las dolorosas imágenes del antes y el después
La guerra en Gaza ha dejado más de 66.000 palestino muertos.
Foto: AFP

En la lista sí se encuentran Baher Badr, un miembro de Hamás condenado a once cadenas perpetuas por planear un atentado con bomba, en una estación de autobuses frente a una base militar en el centro de Israel, que mató a ocho personas en 2004.

También será liberado Iyad al Rub, un alto cargo de la Yihad Islámica condenado por asesinar a seis israelíes y de herir a otros 55 en un atentado suicida en la ciudad de Hadera en 2006, en el centro de Israel.

Ejército israelí
Ejército israelí
Foto: AFP.

En virtud del acuerdo, Israel liberará a estos 250 prisioneros y a 1.700 arrestados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor recientemente, tras el repliegue de las tropas israelíes de las ciudades gazatíes, según lo acordado.

En las próximas 72 horas, los 48 rehenes vivos y muertos deberían ser liberados de Gaza, con la mediación del Comité de la Cruz Roja que también se encargará de encontrar los restos mortales de los 28 que se estima están muertos.

