José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Jefe del pentágono asegura que este martes será el día "más intenso" de los ataques contra Irán

Jefe del pentágono asegura que este martes será el día "más intenso" de los ataques contra Irán

En cuanto al calendario de la guerra, el presidente Donald Trump "tiene el control del acelerador. Es él quien decide", confirmó Hegseth.

Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán
Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán.
Foto: EFE
Por: AFP
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

