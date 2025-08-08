Joven le quitó la vida a su pareja de 73 años por tener VIH: esto se sabe

Las autoridades de Hawái sentenciaron a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, a Juan Barón, un joven de 26 años acusado de asesinar a su pareja, Gary Ruby, un hombre de 73 años, tras supuestamente confesarle que había dado positivo para VIH.

El crimen, ocurrido entre el 19 de enero y el 22 de marzo de 2022, conmocionó a la comunidad local. Ruby, un millonario jubilado, mantenía una relación sentimental con Barón, quien posteriormente fue acusado también de dos cargos de robo y uno de robo de identidad por apoderarse de bienes de la víctima después del homicidio.

Según la investigación, Barón utilizó un cinturón para inmovilizar a Ruby y le provocó cortes en las muñecas con el fin de simular un suicidio. No obstante, el informe forense reveló un hallazgo perturbador: se encontraron partículas de cemento en los pulmones del septuagenario, lo que indicaría que fue enterrado con vida.

Gary Ruby Foto: redes sociales

La familia de la víctima expuso este dato en el juicio. “Lo enterraste vivo”, le recriminó en la corte Lorne Ruby, hermano del fallecido. “No fue suficiente matarlo. Le causaste un sufrimiento horrible e innecesario. Qué frío y cruel”.

Tras cometer el homicidio, Juan Barón huyó a California y planeaba cruzar a México en autobús junto a un amigo. Las autoridades lo detuvieron oculto en un compartimento del vehículo, cerrando así una intensa búsqueda que culminó con su arresto y posterior condena.