Joven murió tras consumir bebida alcohólica en bar: autoridades investigan otros casos

La muerte de Bruna Araújo de Souza, de 30 años, ha conmocionado a la ciudad de São Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo, Brasil. La joven falleció el domingo tras permanecer hospitalizada desde el 28 de septiembre, cuando presentó una severa intoxicación por metanol luego de consumir un trago en un bar local.

El caso se suma a una preocupante ola de intoxicaciones por bebidas adulteradas en la región: las autoridades sanitarias han confirmado 18 casos y mantienen otros 158 bajo investigación. Hasta ahora se han registrado tres muertes confirmadas por metanol y siete más son consideradas sospechosas.

Bruna había salido con amigos a un bar para disfrutar de un show en vivo y pidió un trago con vodka. De acuerdo con su amiga Gabriela Damasceno, la noche transcurrió con normalidad. “Estaba feliz, se divirtió. Pero al día siguiente tuvo náuseas, vómitos y visión borrosa”, relató.

En mensajes de voz enviados a su amiga, Bruna describió su malestar: “Estoy aquí destrozada. Destrozada”, dijo. En otro audio agregó: “La sensación es horrible. ¡Madre mía!... Siento que me voy a desmayar, ni siquiera puedo mirar la pantalla del teléfono”.



Horas después, fue trasladada de urgencia a una Unidad de Pronto Atendimento (UPA) y, debido a la gravedad de su estado, intubada y derivada al Hospital de Clínicas de São Bernardo. Allí permaneció internada hasta que sufrió muerte cerebral.

Durante el tratamiento, Bruna recibió el antídoto contra el metanol y fue sometida a sesiones de hemodiálisis, según informaron sus familiares. Su novio también presentó síntomas de intoxicación y tuvo que ser hospitalizado en otro centro médico.

La policía ya intervino en la distribuidora señalada como presunta proveedora de la bebida adulterada. El responsable del establecimiento negó ser el único suministrador, pero la investigación continúa para determinar el origen exacto de las bebidas contaminadas.

El municipio expresó sus condolencias a los familiares de la joven y aseguró que “la paciente recibió la mejor asistencia posible” durante su internación.



¿Qué es el metanol?

El metanol es un alcohol altamente tóxico e inflamable, difícil de distinguir a simple vista del etanol, el componente habitual de las bebidas alcohólicas. Su ingestión, inhalación o contacto prolongado puede causar náuseas, mareos, ceguera, convulsiones y, en casos graves, la muerte.