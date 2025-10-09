En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás
Pacto Histórico
Murió Miguel Ángel Russo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Justicia francesa aumenta la pena a diez años de prisión a uno de los abusadores de Gisèle Pelicot

Justicia francesa aumenta la pena a diez años de prisión a uno de los abusadores de Gisèle Pelicot

Este juicio, ha generado intensos debates sobre la violencia sexual, el consentimiento, la sumisión química o incluso la definición jurídica de la violación.

Gisèle Pelicot
Gisèle Pelicot enfrenta nuevo juicio contra sus abusadores
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Justicia condenó este jueves a 10 años de prisión a un acusado de violar a Gisèle Pelicot durante el juicio en apelación celebrado en Francia, un año más que la pena que recibió en primera instancia.

"El tribunal y el jurado condenan a Husamettin Dogan a 10 años de prisión", anunció Christian Pasta, presidente del tribunal de apelación de Nimes, en el sur de Francia, tras casi tres horas de deliberación.

Dogan fue el único de los 51 hombres condenados en diciembre en recurrir la sentencia. La fiscalía había pedido una pena de 12 años por participar en una acción de "destrucción masiva" de Pelicot.

Este exobrero de la construcción de 44 años, de pie en el banquillo de los acusados, no reaccionó al anuncio de la sentencia.

Los tres magistrados y los nueve miembros del jurado popular no siguieron la línea de la defensa, que aseguraba que su cliente no tenía intención de violarla.

"Nunca quise hacer daño a esta mujer", reiteró el hombre en sus últimas palabras ante el tribunal.

Con la postura de Dogan, "que no quiere asumir responsabilidades", "esta pena de 12 años que se pidió [en primera instancia] cobra todo su sentido", pidió poco antes el fiscal, Dominique Sié.

Acusado Husamettin Dogan y abogada Sylvie Menvielle en la sala del tribunal durante el juicio de apelación
Caso de abuso de Gisèle Pelicot
Foto: AFP

Publicidad

El acusado defendió que fue manipulado en 2019 por el entonces marido de la víctima, Dominique Pelicot, a quien la justicia condenó a 20 años prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.

La defensa sostuvo que su cliente creía participar en una fantasía de una pareja libertina. "En [el concepto] libertino, hay libertad: todo es concebible, todo se puede transgredir", dijo su letrado Jean-Marc Darrigade.

Sin embargo, durante el juicio iniciado el lunes, el investigador jefe del caso, Jérémie Bosse-Platière, consideró que era "plenamente consciente" de la situación, una hipótesis confirmada por el propio Pelicot.

Publicidad

El tribunal también proyectó videos de los hechos. Varias de esas 14 grabaciones, encontradas en un disco duro del ahora exmarido, muestran al acusado forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte" a practicarle felaciones y penetrándola.

Dogan es un hombre "totalmente responsable de sus actos", que "negó la humanidad de la señora Pelicot" y "participó como todos los demás en una obra de destrucción masiva de una mujer abandonada a merced", aseguró Sié.

Gisèle Pelicot.
Gisèle Pelicot.
AFP

¿"Consentimiento"?

"¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca", "asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía", le urgió el miércoles la víctima de 72 años, indignada por que el acusado no se considere un violador.

El fiscal abundó en esta línea: "Los actos sexuales cometidos sobre una persona dormida constituyen violación porque la víctima no estuvo en condiciones de expresar su consentimiento".

Este caso conmocionó al mundo. Además de Dominique Pelicot, los magistrados condenaron en diciembre a 50 hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violación o agresión sexual. Sólo Dogan mantuvo su recurso.

Acusado Husamettin Dogan en el juicio de apelaciòn en el caso de Gisèle Pelicot
Tribunal de apelación del caso de Gisèle Pelicot
Foto: AFP

Al renunciar a un primer juicio a puerta cerrada en Aviñón para que "la vergüenza cambie de bando", Gisèle Pelicot, reconocible por su cabello pelirrojo corto y sus gafas de sol, se convirtió en un icono feminista mundial.

Publicidad

"La vergüenza aún no ha cambiado de bando. La sociedad, tal vez, lo está haciendo en el marco de esta conciencia colectiva", dijo a la víctima el representante del ministerio público.

Este juicio, que ha trascendido las fronteras de Francia, ha generado intensos debates sobre la violencia sexual, el consentimiento, la sumisión química o incluso la definición jurídica de la violación.

También le puede interesar:

  1. Gisèle Pelicot
    Gisèle Pelicot enfrenta nuevo juicio contra sus abusadores
    Foto: AFP
    Mundo

    Gisèle Pelicot enfrenta al último acusado por violación en Francia

  2. Gisèle Pelicot
    Gisele Pelicot sale del juzgado tras escuchar el veredicto del tribunal que condenó a su ex marido a la pena máxima de 20 años de cárcel por cometer y orquestar sus violaciones masivas con decenas de desconocidos que reclutó por Internet, en Aviñón el 19 de diciembre de 2024.
    MIGUEL MEDINA/AFP
    HJCK

    Gisèle Pelicot publicará sus memorias en el 2026

  3. Gisèle-Pelicot-AFP.png
    Gisèle Pelicot
    Foto: AFP
    Mundo

    Gisèle Pelicot, a un condenado por violarla: “¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!”

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abuso sexual

Juicio

Publicidad

Publicidad

Publicidad