“La Casa Blanca tiene líneas rojas con el despliegue”: Greoff Ramsey, investigador, sobre Venezuela

El investigador senior para Colombia y Venezuela del Atlantic Council, Geoff Ramsey, analizó en diálogo con Mañanas Blu 1030 las recientes operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y su impacto en la situación venezolana.

Según explicó, aunque el presidente Donald Trump ha presentado estas acciones como parte de su lucha contra el narcotráfico, en la práctica se trata de un movimiento de señalamiento con límites claros desde la propia Casa Blanca.

“Trump llegó a la Casa Blanca diciendo que iba a utilizar las fuerzas armadas de Estados Unidos en contra del narcotráfico. Entonces esto es una promesa de campaña. Pero sí creo que tal como acabas de indicar, esto se trata de una operación de señalamiento”, señaló Ramsey.

¿Qué quiere EEUU con Venezuela?

De acuerdo con el investigador, Washington busca enviar un mensaje a sectores disidentes de las Fuerzas Armadas venezolanas para que consideren organizar un levantamiento contra Nicolás Maduro. Sin embargo, recordó que en los últimos 25 años ha habido múltiples intentos similares sin éxito.

“El problema con esa estrategia es que no lo hemos visto funcionar en los últimos 25 años, hemos visto muchísimos intentos”, afirmó.

Ramsey subrayó que la administración Trump ha tratado de minimizar la idea de que este despliegue tenga como propósito un cambio de régimen.

“El presidente Trump ha dicho que el ataque ocurrió en aguas internacionales y ha buscado desenfatizar la posibilidad de un cambio de régimen. Yo creo que eso es una indica de que la propia Casa Blanca tiene ciertas líneas rojas aquí con este despliegue”, aseguró.

Según él, el Gobierno estadounidense no quiere desencadenar una desestabilización que pueda provocar una ola de migración o violencia en la región.

Consultado sobre la legalidad del ataque a una lancha rápida en el Caribe, el investigador indicó que, aunque no es experto jurídico, se observa una expansión del uso legal de la fuerza similar a la aplicada en la guerra contra el terrorismo.

“Yo creo que esto es una escalación de la guerra contra las drogas utilizando la misma lógica y el mismo derecho estadounidense que ha justificado la guerra contra el terrorismo por los últimos 25 años”, señaló.

¿Se pueden equiparar carteles a Al Qaeda?

Ramsey también recordó que el propio presidente Trump designó en febrero a ocho carteles narcotraficantes como organizaciones terroristas, ampliando así la definición tradicional. En su criterio, este enfoque explica la presencia de buques navales en el Caribe y anticipa nuevas operaciones en el futuro.

No obstante, advirtió que si Washington pretende equiparar narcotráfico con terrorismo sin atender las causas de fondo, podría abrirse la puerta a un conflicto indefinido.

“Estados Unidos es el consumidor número uno de drogas ilícitas en todo el mundo. Si no ofrecemos programas de tratamiento y si no abordamos este problema como un problema de salud, estamos ante la posibilidad de declarar una guerra sin fin”, dijo.

Sobre el papel de Colombia, Ramsey señaló que Estados Unidos está próximo a decidir si certifica o no al país como socio en la lucha antidrogas, decisión que podría tener repercusiones en las relaciones militares y económicas bilaterales.

“No veo manera en la cual no va a haber una escalada de tensiones entre Bogotá y Washington y creo que va a haber bastante turbulencia en los próximos días y semanas”, advirtió.

Finalmente, destacó que las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra estas operaciones podrían incidir en la decisión estadounidense.

“Las declaraciones de Petro en contra de esta operación podría tener incidencia en la decisión en EEUU de certificar o desertificar a Colombia como un socio en la guerra contra las drogas”, concluyó.