La guardia tenía los pantalones abajo en la toma del Capitolio en Washington: simpatizante de Trump

La consultora política Bertica Morris, miembro de Latinos por Trump, habló en Mañanas BLU de su interpretación personal sobre los acontecimientos de este miércoles 6 de enero, cuando seguidores del saliente mandatario asaltaron el Capitolio en Washington, sede del Congreso estadounidense.

"No podemos tolerar la violencia, pero yo tampoco toleré la violencia cuando un grupo de demócratas atacaron el Capitolio mientras estaba el juez Brett Kavanaugh siendo aprobado", sostuvo la simpatizante de Trump.

"Tampoco aprobé la violencia que pasó en Oregón, ni en Minnesota cuando quemaron el pueblo y le tiraron a la gente. No lo apruebo, no soy hipócrita, no rechazo parte de la violencia, sino toda la violencia", agregó.

Morris culpó de los desmanes a desadaptados y supuestos infiltrados del movimiento Antifa.

"La gente que estaba atrás no sabía. Estaban 50.000 personas. La gente que estaba adelante son problemáticos. Todos los partidos tienen gente problemática. Los demócratas la tienen y los republicanos las tenemos. Además, había gente pagada, como la gente de Antifa que estaba adelante", declaró.

Según la simpatizante del saliente presidente estadounidense, parte de la responsabilidad recae en la administración de la capital estadounidense.

"Lo que pasó ayer fue horrible, esperemos que no se repita. Además, la alcaldesa de Washington D.C. no quería pagarle a la Policía y por eso no había buena guardia", indicó Morris.

"Esta vez la guardia tenía los pantalones abajo y dejaron que entraran en el Capitolio que es la casa del pueblo", agregó.

Escuche a Bertica Morris en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: