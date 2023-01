“La homosexualidad no es delito”: papa Francisco

El papa Francisco se volvió a pronunciar sobre un tema que es polémico, por lo menos en la Iglesia católica. El sumo pontífice criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad y las calificó como “injustas”, mencionó que Dios ama a todos sus hijos tal y como son. Además, pidió a los obispos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la Iglesia.

“Ser homosexual no es un delito”, dijo Francisco durante una entrevista el martes con The Associated Press. El papa reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBQ. Sin embargo, atribuyó esas calificaciones a contextos culturales y se refirió a que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos.

El texto resalta que las Naciones Unidas han pedido varias veces que se abandonen las leyes que penalizan la homosexualidad y afirma que violan los derechos a la privacidad y a la libertad ante la discriminación.

El sumo pontífice declaró esas normas como “injustas” y dijo que la Iglesia católica puede y debe trabajar para ponerles fin. “Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo”, dijo al medio citado.

El papa argentino mencionó el catequismo de la Iglesia católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados, y no deben verse marginados ni discriminados.

“Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad”, imdicó Francisco, que habló con AP en el hotel vaticano donde vive.

El máximo jerarca de la Iglesia católica dijo el martes que, en lo referente a la homosexualidad, debía distinguirse entre el delito y el pecado.

“El ser homosexual no es un delito”, dijo. “No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo”.

Cabe recordar que recientemente, la Iglesia de Inglaterra propuso bendecir la unión o el matrimonio civil de las parejas del mismo sexo pero, tras cinco años de consultas, decidió no cambiar sus reglas para permitir que sus sacerdotes puedan casarlas. La propuesta figura en un informe que se estudiará y debatirá en un sínodo general en febrero en Londres.

Además, los obispos de la Iglesia de Inglaterra pidieron disculpas a las personas LGTB+ por el "rechazo, la exclusión y la hostilidad" que han experimentado en las iglesias y el "impacto que esto ha tenido en sus vidas", informó en un comunicado.

Según la propuesta hecha pública, "las parejas del mismo sexo seguirían sin poder casarse en una iglesia de la Iglesia de Inglaterra".

