La impresionante historia de Antonio Sena, el piloto que sobrevivió 36 días en la Amazonia brasilera

El piloto Antonio Sena sufrió un accidente el pleno vuelo y cayó en la selva del Amazonas, en Brasil, donde logró sobrevivir 36 días. En diálogo con El Radar narró su dura experiencia.

Sena dijo que la aeronave sufrió un problema a más de tres mil pies de altura y tuvo que hacer un aterrizaje forzado en un lugar inhabitable, donde comenzó su travesía por sobrevivir.

El piloto logró sacar de la aeronave una bolsa con 12 panes, 3 botellas de agua y algunas gaseosas, alimento que le ayudó a sobrevivir cinco días esperando que lo rescataran, pero fue imposible hacer alguna señal para que lo encontraran y decidió buscar salida por sus propios medios.

Narró que hubo un momento decisivo y muy fuerte en medio de su vivencia, vio que los organismos de rescate pasaron, pero no lo vieron, allí sintió que la esperanza se agotaba y podía morir. "Quedé devastado, pensé que no iba a salir de allí, que me iba a morir".

Gracias al GPS de su celular determinó su ubicación y planeó una ruta hacia el este, siguiendo la posición del sol. En esa dirección, el mapa había marcado dos pistas de aterrizaje, que sugerían la presencia humana.

Durante su peregrinación, en la que perdió 25 kilos de peso, usó lo aprendido en un antiguo curso de sobrevivencia logrando conseguir leña para hacer fuego y alimentos para sobrevivir.

Publicidad

Tan impactante fue su historia que a finales de mayo lanzará al mercado su libro ‘36 días’, en donde narra su historia y cuenta más detalles de esta impresionante travesía por la selva. Además afirmó que existen posibilidades de realizar una película.

Escuche la entrevista completa de El Radar en el audio adjunto: