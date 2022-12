¿La muerte de Soleimani puede desatar la Tercera Guerra Mundial?

Shlomo Ben Ami, exministro de Exteriores de Israel y exembajador de Israel en España, habló en Mañanas BLU sobre la tensión que se vive en el mundo luego del bombardeo de EE.UU. en Irak que cobró la vida del general de las Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, Qassem Soleimani.

De acuerdo con el analista, no habrá escalada militar incontrolada entre Irán y Estados Unidos.

“Si hay una respuesta, creo que la habrá, no será en mi opinión algo que pueda desencadenar, que pueda ser visto por EE.UU. e Israel como una escalada incontrolada, porque no tienen interés en una gran escalada y tienen esperanzas aún de que las sanciones puedan ser eliminadas si hay un nuevo presidente en EE.UU.”, indicó.

“Será algo que no tendrá como objetivo una escalada a una guerra total, porque no tienen interés en ello. Ellos están interesados en seguir con baja intensidad. Posiblemente podrían no necesariamente atacar intereses iraníes”, detalló el exdiplomático.

Según Shlomo Ben Ami, una confrontación total no es conveniente para las partes en conflicto, pero las acciones llevadas a cabo por Trump le convienen en el escenario electoral.

“Tiene poca cosa más que decir [Trump] en estas elecciones”, sostuvo.

De acuerdo con el experto, las dinámicas de los conflictos han cambiado en épocas recientes.

“Guerras entre estados ya casi no existen porque los líderes se han dado cuenta de lo costoso que suelen ser esas guerras. Por eso se han inventado a los proxys, a las milicias que cada uno envía contra el otro para evitar el enfrentamiento directo entre grandes potencias”, explicó.

“Si usted se imagina una guerra en la que Estados Unidos invade Irán de la manera en que invadió Irak, eso no va a ocurrir”, opinó.

Escuche las declaraciones de Shlomo Ben Ami en Mañanas BLU:

