Blu Radio  / Mundo  / La UE recomienda a aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo de Venezuela

La UE recomienda a aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo de Venezuela

La AESA recomendó a las aerolíneas evitar sobrevolar Venezuela por el alto riesgo para vuelos civiles tras los bombardeos de Estados Unidos durante operación contra Maduro.

La UE recomienda a aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo de Venezuela
Explosiones como parte de una operación militar estadounidense en Venezuela
Foto: AFP, ImgeFX
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

