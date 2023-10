La última llamada de Ivonne Rubio a su familia: “Papi, estamos en guerra. Voy hacía un búnker”

Ivonne Rubio , una ciudadana colombo-israelí, perdió la vida en medio de los ataques del grupo terrorista Hamás que desencadenaron una respuesta militar sin precedentes por parte de Israel.

La angustia se apoderó de la familia Rubio cuando recibieron la última llamada de Ivonne en la que informó la escalada del conflicto y su búsqueda de refugio. Julio César Rubio, el padre de Ivonne, relató: "Ivonne nos llamó el día sábado a las 7:15 de la mañana y me dijo "papi, estamos en guerra y yo voy corriendo a buscar un búnker". Pensamos que todo estaba bien".

Después de esa llamada, la comunicación con Ivonne se perdió, lo que desencadenó una búsqueda desesperada por parte de sus seres queridos. La incertidumbre y la angustia se apoderaron de la familia Rubio mientras esperaban noticias de su hija.

Julio César Rubio compartió con Caracol Ahora el dolor que su familia experimentó: "Estamos destrozados y ustedes no saben el mal que nos han hecho estos terroristas, no hay palabras, no dormimos, no comemos, no tenemos vida".

"Las imágenes reales son las que hemos visto recientemente, donde lanzan misiles y nos mantienen bajo amenaza constante. En cualquier momento, debemos refugiarnos", comentó el padre de Ivonne Rubio, que se encuentra junto a su esposa en Jerusalén.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado confirmando la noticia de la muerte de Ivonne Rubio. Esta confirmación llegó después de intensos esfuerzos por parte de las autoridades colombianas y la Embajada de Colombia en Israel para obtener información sobre la situación de Ivonne y su novio, Antonio Macías, quien aún se encuentra desaparecido.

El grupo Hamás, responsable de los ataques que desencadenaron el conflicto, ha sido duramente criticado por sus acciones despiadadas.