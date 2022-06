Ladrones amarraron a comerciante para robarlo, pero este logró soltarse y los atacó

Un comerciante, dueño de un pet shop ubicado en Castelar, Argentina, vivió momentos de terror cuando se encontraba en su local y dos ladrones llegaron a asaltarlo, amarrándolo y apoderándose de 15.000 pesos argentinos o su equivalente a casi medio millón de pesos colombianos.

Los asaltantes se hicieron pasar por clientes, ingresaron al local y con un arma, que aparentemente era de juguete, inmovilizaron al comerciante y le hurtaron el dinero que tenía además de otros objetos de valor.

"Uno de ellos me dice 'dame toda la plata' y le entrego quince mil pesos que tenía, un reloj, una cadenita y mi teléfono. Me llevan a los empujones al baño, donde me atan con precintos y escapan", contó la víctima para Telefé.

Sin embargo, los dos ladrones no contaban con que el hombre lograra soltarse y saliera a perseguirlos para emprenderla contra ellos, persecución que quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona.

En el video se puede ver cómo salen huyendo los asaltantes del local comercial y, detrás de ellos, el hombre que acababa de desamarrarse logró alcanzar a uno y se colgó de este, arrojándolo al suelo.

Pero cuando el comerciante lo tenía en el piso, su cómplice se devolvió para ayudarlo y amenazó con el arma de fuego al hombre. Acto seguido, ambos emprenden la huida mientras el hombre continuaba persiguiéndolos, pero lograron escapar en un automóvil.

