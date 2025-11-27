En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Aviones Gripen
Tiroteo en EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / León XIV llega a Turquía en el primer viaje internacional de su papado

León XIV llega a Turquía en el primer viaje internacional de su papado

El viaje del sucesor de Jorge Mario Bergoglio al frente de la Iglesia católica coincide con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y en un momento tenso para Oriente Medio.

Papa-Leon-XVII-AFP.png
Papa León XVII en Turquía
Foto: AFOP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad