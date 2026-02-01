En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Liberan a Liam Conejo junto a su padre: van de regreso a Mineápolis

Liberan a Liam Conejo junto a su padre: van de regreso a Mineápolis

El congresista demócrata Joaquín Castro, confirmó en su cuenta de X que padre e hijo fueron liberados y que este domingo regresaron a Mineápolis.

Manifestantes piden liberación del pequeño Liam
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

