Machado promete regresar a Venezuela y anticipa "nuevos pasos" para la "victoria"

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, prometió este miércoles, 24 de diciembre, regresar a Venezuela y anticipó que informará en los "próximos días" sobre los "nuevos pasos" para concretar una "victoria".

"Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria. Pasos cuya explicación detallada me voy a reservar en estos momentos por razones que yo sé que nuestra gente entiende mejor que nadie", dijo Machado en un audio compartido en su cuenta de X.

Queridos venezolanos,

Reciban, con todo mi cariño, mi mensaje en esta Navidad.



Muy pronto estaremos juntos, con nuestras familias en Venezuela, construyendo un gran país.



Que Dios nos bendiga a todos. 🙏 pic.twitter.com/xKkKt0d0Mk — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 24, 2025

"Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar, junto a cada uno de ustedes, la fase definitiva de nuestra lucha, una lucha que ya es universal", añadió la opositora, sin dar más detalles al respecto.

Machado llegó a oslo para recibir el premio Nobel de Paz el pasado jueves, 11 de diciembre, después de una larga trayectoria para salir de Venezuela, donde vivía en clandestinidad luego de denunciar fraude en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en julio de 2024.



María Corina Machado desde el balcón del Gran Hotel de Oslo Foto: AFP

Tras ser ratificada como el Nobel de Paz 2025, la líder opositora inició su viaje para recibir el premio en Oslo, donde, disfrazada con una peluca, consiguió salir de Venezuela para ser recibida en Curazao para tomar un vuelo con escala en Estados Unidos.

Durante el viaje, Machado sufrió una fractura en una vértebra, Sin embargo, según el colaborador cercano Pedro Urruchurtu Noselli, recibió atención médica para atender la lesión.

Publicidad

Pese a que María Corina no consiguió llegar a la ceremonia de premiación, realizada el pasado 10 de diciembre, su hija Ana Corina recibió el galardón en su nombre.