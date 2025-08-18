Madres entregaron a la Policía a sus hijos por terrible crimen

Un terrible crimen ha sorprendido a los argentinos, especialmente por la presunta participación de menores de edad que le habrían quitado la vida a una mujer ante la mirada del hijo de ella.

Se trata del asesinato de Rita Suárez, una mujer de 47 años que fue baleada frente a su hijo en Villa Luzuriaga, Buenos Aires.



Madres entregaron a sus propios hijos

Por la conmoción que ha generado el caso, dos adolescentes fueron detenidos tras ser entregados por sus propias madres. El hecho ocurrió este lunes, luego de un proceso de acompañamiento y negociación liderado por la Policía bonaerense y supervisado por personal judicial especializado en menores.

Con estas capturas ya son tres los implicados arrestados por el crimen que conmocionó a la localidad de La Matanza el 14 de agostos. Según fuentes judiciales citadas por el medio Todo Noticias, uno de los adolescentes entregados habría sido identificado como el autor material del disparo que terminó con la vida de Suárez, mientras que el otro habría actuado como cómplice directo durante el asalto.

Las autoridades lograron seguir la pista de los sospechosos mediante el análisis de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y el rastreo de movimientos en pagos digitales.

Finalmente, las madres de los sospechosos decidieron llevarlos personalmente a una dependencia policial.



¿Por qué le dispararon?

Según el mismo medio citado, el crimen sucedió cuando Rita Suárez esperaba en su camioneta Renault Sandero junto a su hijo de 15 años, mientras esperaba a su hija menor que salía de una clase particular. Fue entonces cuando tres delincuentes armados intentaron robar el vehículo. Sin mediar palabra, uno de ellos disparó a quemarropa, impactando en el hombro izquierdo de la víctima.

Suárez fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de la herida. El crimen desató indignación en la comunidad y presionó a las autoridades a redoblar los esfuerzos en la investigación.

En cámaras de seguridad del sector habían quedado registrados los tres sospechosos en su huida.