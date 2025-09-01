Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Maduro advierte con declarar "en armas" a Venezuela si es agredida

Maduro advierte con declarar "en armas" a Venezuela si es agredida

El gobernante aclaró que se trataría de una estrategia "eminentemente defensiva", que, aseguró, incluiría, "dos formas de lucha", una diplomática y otra armada.

Nicolás Maduro.jpg
Nicolás Maduro //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 02:27 p. m.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes con la posibilidad de declarar "en armas" a su país en caso de que enfrente una agresión extranjera, en medio de las tensiones con EE.UU., que ha desplegado buques en el mar Caribe como parte de sus acciones contra el narcotráfico.

"Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas", afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

El gobernante aclaró que se trataría de una estrategia "eminentemente defensiva", que, aseguró, incluiría, "dos formas de lucha", una diplomática y otra armada.

