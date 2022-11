Maduro llama "imbécil" a Santos por desconocer las presidenciales venezolanas

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, llamó hoy "imbécil" a su par colombiano, Juan Manuel Santos, por su postura al decidir no reconocer el resultado de las elecciones venezolanas, que se celebrarán este domingo.



"Por ahí salió el imbécil de Santos diciendo que él no reconoce los resultados de las elecciones del domingo, es una falta de respeto a ustedes, porque él no tiene que ver en que (se) reconozca o no a Maduro, ellos ya saben que (a) Maduro no le gana nadie", dijo el mandatario en un mitin de campaña.



Maduro habló a una multitud de partidarios en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Conozca más de esta pelea: " Son unas elecciones amañadas con un resultado previsto: Santos sobre Venezuela "

Publicidad

La declaración de Santos, dijo el mandatario venezolano, "va contra el pueblo, él está diciendo a los millones y millones y millonas también, de hombres y mujeres que van a votar el domingo 20 de mayo, que él no reconoce al pueblo de Venezuela (sic)".



"Nos importa un carajo Juan Manuel Santos, vete al carajo viejo Juan Manuel Santos, tú y tu oligarquía", agregó.



El presidente colombiano reiteró ayer en Madrid que no va a reconocer el resultado de las elecciones del domingo porque "no son democráticas ni limpias, están amañadas para perpetuar el régimen cada vez mas represivo".



El 20 de mayo se celebran presidenciales en Venezuela, unos comicios en que la oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no presentó candidato al considerar que no hay garantías ni condiciones para que se celebre esta contienda.



Con todo, en los comicios se medirán el aspirante a la reelección Nicolás Maduro; el opositor Henri Falcón, que se apartó de la decisión de la MUD de no participar e inscribió su candidatura; el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.

Vea también: "Venezuela tendrá elecciones limpias: Maduro en un artículo publicado por El País"

Ultimátum del Grupo de Lima

El Grupo de Lima, el bloque de países que cuestiona al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, exigió este lunes suspender las elecciones generales que se celebrarán en ese país el próximo domingo, en medio de una crisis política y económica.

Los 14 países del Grupo de Lima hacen "un último llamado al gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo", dijo el canciller mexicano Luis Videgaray, durante un mensaje a medios tras celebrar un encuentro con representantes del Grupo de Lima para abordar la crisis política y económica en Venezuela.

Publicidad

Videgaray dijo que las elecciones en las que Maduro aspira a la reelección fueron convocadas "sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, transparente y democrático".

Surgido en agosto de 2017 para abordar la crisis venezolana, el Grupo de Lima fue creado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.Estos países, junto con Guyana y Santa Lucía -los miembros más recientes

del grupo- tanto como Estados Unidos y Bahamas, firmaron al margen de la reciente Cumbre de las Américas en Lima una declaración para que los comicios venezolanos ofrezcan las "garantías necesarias" de un proceso democrático.

Publicidad

Videgaray dijo que esos países analizan medidas "de carácter diplomático, económico, financiero y humanitario" para Venezuela, que se podrían tomar de forma individual o colectiva después del 20 de mayo.