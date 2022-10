Maduro no puede entrar a Perú por ninguna vía; no es bienvenido: ministra Aráoz

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que estará en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el próximo 13 y 14 de abril, “llueve, truene o relampaguee” para, agregó, decir “la verdad” del país.

"No me quieren ver en Lima, me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar (...) allí llegará la verdad de Venezuela", afirmó Maduro.

A propósito, Mañanas BLU consultó a Mercedes Aráoz, presidenta del Consejo de ministros y primera ministra de Perú, quien aseguró que el mandatario venezolano ha faltado al respeto a todas las negociaciones y a todos los espacios de diálogo, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos en el vecino país, por lo que la Cumbre de Lima decidió que no será invitado a la Cumbre de las Américas.

“Ante las amenazas de Maduro, la Cancillería ha enviado una carta a Venezuela explicándole que no puede venir, que no está siendo invitado. No vamos a permitir el ingreso de ninguna aeronave que venga de Venezuela sin una autorización”, manifestó.

La presidenta del Consejo de ministros y también segunda vicepresidenta de Perú manifestó que Maduro no podría aterrizar en territorio peruano porque no puede invadir el espacio peruano.

“No podemos permitir una agresión a nuestro territorio. Le pediremos que se mantenga a distancia. Tenemos el respaldo de los países del Grupo de Lima”, añadió.

Dijo que si Maduro llega a territorio peruano vía marítima o por tierra, se le pedirá que regrese a su país porque no puede cruzar el territorio.

Aráoz señaló que en toda la región hay una gran preocupación por la situación por la que atraviesa el pueblo venezolanos, así como la violación a los derechos humanos ene se país, temas primordiales en la Cumbre de las Américas.

“Queremos que retorne la democracia a Venezuela, esa es nuestra preocupación y vamos a insistir. Nuestra decisión es firme de retirarle la invitación a Maduro”, finalizó.