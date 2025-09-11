Maduro pone resistencia militar frente a la presencia de Estados Unidos en el Caribe

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques al Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional y, aunque no ha planteado oficialmente un acción directa contra Venezuela, Maduro califica este acto como un "asedio" hacia su país.

Ante este panorama, Venezuela activó el jueves, 11 de septiembre, una operación militar de "resistencia", ante lo que ha calificado como una "amenaza" de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.

El presidente Nicolás Maduro, encabezó la operación Independencia 200 en 284 "frentes de batalla" en todo el país. Sin embargo, aún no ha precisado el número de tropas que realizan esta operación.

"Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano, jamás de los jamases", dijo Maduro desde una comunidad ubicada entre Caracas y la ciudad costera La Guaira.

La situación escaló después de que fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha con un misil y mataron a 11 "narcoterroristas", en palabras del presidente Donald Trump, que habían zarpado de costas venezolanas.

"Este pueblo no está huérfano, este pueblo no está solo", señaló Maduro, en un acto que se transmitió por televisión. "Si tenemos que volver a combatir, combatiremos por la libertad de nuestra patria grande".

"Toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego está ocupando posiciones, fijando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes", añadió el gobernante.

Venezuela sobrevoló uno de los buques estadounidense con un caza. Trump amenazó con derribar cualquier amenaza y desplegó poder aéreo a Puerto Rico.

Aunque Maduro bajó el tono y llamó al diálogo en días anteriores, también llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles con alta carga ideológica.

"Venezuela no agrede a nadie, pero no acepta amenazas de agresión", dijo ahora al dar la orden de inicio del despliegue de "esta operación dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro del concepto de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país".

El despliegue abarca instalaciones petroleras, de servicios públicos, aeropuertos y los distintos puntos de frontera.