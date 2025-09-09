Publicidad

Mundo  / "Maduro tiene decisiones que tomar. EEUU quiere detenerlo", secretario de Guerra de Trump

Nicolás Maduro.jpg
Nicolás Maduro //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:09 p. m.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tiene "muchas decisiones que tomar", durante una entrevista sobre las operaciones militares en el Caribe.

"Maduro tiene decisiones que tomar (...) estamos preparados para usar nuestro poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos", señaló Hegseth en una entrevista con la cadena Fox, que publicó un adelanto de la entrega que saldrá mañana.

El secretario de Guerra agregó que "desde hace mucho tiempo" Estados Unidos sabe que "Maduro está involucrado en el narcotráfico", al ser cuestionado sobre la vigente recompensa que una corte de Nueva York mantiene por la entrega del líder venezolano.

Foto: AFP

La entrevista fue realizada durante la visita de Hegseth a los miles de militares estadounidenses desplegados en el Caribe sur, cerca de las costas venezolanas, bajo la justificación de atacar al narcotráfico que proviene de este país.

Durante un discurso de Hegseth a los integrantes de las Fuerzas Armadas en Puerto Rico el lunes, dijo que "se encuentran en primera línea" y les recordó que no están en un "ejercicio de entrenamiento" sino en una operación real.

Según el Pentágono, la operación en el Caribe sur incluye más de 15 buques de guerra, una decena de aeronaves y unos 7.000 efectivos, en lo que constituye una de las mayores movilizaciones navales de Estados Unidos en la región desde la década de 1980.

