Maduro vuelve a adelantar la Navidad en Venezuela, ¿desde cuándo?

No es la primera vez que Maduro decide adelantar esta fiesta decembrina. Aquí los detalles de lo que dijo en video.

Nicolás Maduro adelanta la Navidad en Venezuela
Nicolás Maduro adelanta la Navidad en Venezuela
Foto: montaje Blu Radio
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:32 p. m.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el adelanto de las fiestas navideñas en el país, que, dijo, darán inicio por "decreto" el próximo 1 de octubre, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", afirmó el gobernante en su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

¿Ya había sucedido?

Sí, a comienzos de septiembre del 2024, Maduro también había anunciado el adelanto de estas fiestas decembrinas a través de un decreto. En ese momento el país vivía momentos de tensión por lo que sería las elecciones presidenciales.

"Está llegando septiembre y dije 'ya huele a Navidad'", "Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1.° de octubre. Arranca la Navidad el 1.° de octubre para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad", expresó el año pasado.

