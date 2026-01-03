En vivo
Mundo  / Marco Rubio lanzó advertencia al gobierno de Cuba: "Si viviera en La Habana, estaría preocupado"

Marco Rubio lanzó advertencia al gobierno de Cuba: “Si viviera en La Habana, estaría preocupado”

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, lanzó duras críticas sobre la influencia de Cuba en Venezuela, al señalar que La Habana ha jugado un papel clave en la protección del régimen de Nicolás Maduro.

