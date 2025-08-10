Menor de 5 años fue hallado sin vida tras ser secuestrado por una deuda de $200.000.

La tarde del miércoles 6 de agosto, un niño de apenas cinco años fue encontrado sin vida en dolorosas circunstancias. El menor, llamado Fernando, había sido secuestrado días antes debido a una deuda económica que su madre no pudo saldar.

El hallazgo se dio en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, dentro de una vivienda de la colonia Ejidal del Pino. Autoridades locales informaron que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, envuelto en bolsas negras.

Según los peritajes, Fernando llevaba al menos cuatro días muerto y la causa de su fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico severo.

Los hechos se remontan al pasado 28 de julio, cuando tres hombres llegaron al domicilio de la madre de Fernando para cobrar una deuda de 1.000 pesos mexicanos, aproximadamente 200.000 pesos colombianos.

En este lugar fue hallado el menor de 5 años que fue secuestrado y asesinado. Foto: Captura de redes sociales

Al no poder pagar, la mujer vio cómo los sujetos decidieron llevarse al menor y amenazaron con retenerlo hasta que se saldara la deuda. La madre, desesperada, intentó recuperar a su hijo acudiendo en repetidas ocasiones a una vecindad en la calle Carmen Serdán, misma colonia donde se encontraba el niño, sin éxito.

Fue hasta el 4 de agosto que la madre interpuso una denuncia formal por privación ilegal de la libertad ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Fabiola Villa, abogada de la familia, denunció que la mujer había solicitado ayuda inicialmente a la Policía Municipal y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero no recibió respuesta. Solo después de acudir a la Secretaría de las Mujeres del Estado se activaron las investigaciones.

Tras la denuncia, la Fiscalía realizó un cateo en la vecindad señalada, donde se percibió un olor fétido.

Al inspeccionar bolsas negras, hallaron el cuerpo de Fernando. En consecuencia, fueron detenidos los tres sospechosos, quienes permanecen bajo investigación para determinar su grado de responsabilidad.

Vecinos y familiares se reunieron frente a la Fiscalía para exigir justicia y el castigo de los responsables, clamando: “¡Justicia para Fernando!, ¡Los niños no se tocan!”. La comunidad pide que este caso no quede impune y que se refuercen las medidas para proteger a los menores.