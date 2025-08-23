Mensaje de mamá que vio morir a su hija de 16 años por agresión de 6 mujeres: "Mi corazón destruido"

La comunidad de Aibonito, Puerto Rico, se encuentra conmocionada tras el brutal crimen de Gabriela Nicole Pratts, una adolescente de 16 años.

Los hechos se registraron en medio de la celebración por el fin de verano, el pasado 11 de agosto de 2025. Aunque Gabriela ya había tenido conflictos con algunas jóvenes, asistió al evento acompañada de su madre, Lisandra Rosario.

Sin embargo, un grupo de seis mujeres, cuatro de ellas menores de edad y dos de aproximadamente 20 años, la interceptaron cuando se iba. Pratts fue apuñalada en más de nueve ocasiones con un arma blanca, todo frente a los ojos de su madre, quien fue retenida por algunas de las agresoras sin poder intervenir.

Un amigo que intentó defenderla también resultó herido, aunque logró recuperarse.

La menor fue acompañada de su madre a la fiesta tratando de evitar cualquier conflicto. Foto: Captura de redes sociales

Las autoridades lograron la captura de las implicadas el pasado 19 de agosto, principalmente la de Elvia Cabrera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés, de 17, como las principales responsables.

La familia de Gabriela señaló que el ataque fue por envidia. Además, indicaron que la víctima había sido acosada previamente por las señaladas, obligándola a cambiar de colegio.

Por su parte, la Secretaría de Justicia y el Departamento de Educación han señalado que Anthonieska y Gabriela eran amigas. La Fiscalía ha sostenido que hay evidencia "hasta la saciedad" de que se trató de un asesinato planificado, actuando "en común y concierto acuerdo".

Mientras avanzan las investigaciones, la policía recuperó evidencia clave, como ropa con presuntas manchas de sangre y el vehículo de Elvia Cabrera, la adulta acusada.

En un emotivo mensaje difundido a través de sus redes sociales, la madre la joven dijo: "De todos los ángeles que hay en el cielo uno de ellos es mi eterno amor... Mi hija. Bebe, te extraño tanto, hubiera querido que me pasara a mi y no a ti. Estabas empezando a vivir mi lela".

Además, conmovió con la sentida despedida que dio a la joven. "Siento un vacío en mi corazón que no lo aguanto. Nos dejastes sólita a tu hermana y a tu mamita. Te amo y te amaré toda mi vida mi eterno amor".

Mensaje de mamá que vio morir a su hija de 16 años por agresión de amigas: "Mi corazón destruido"

Sobre el crimen y las responsables, la mujer no dejó pasar la oportunidad para expresar su tristeza: "Mi lela, siempre te lo dije, que no confiaras, que amiga es un peso en el bolsillo y mira, te quitaron la vida de la peor manera".