Ministra de Presidencia de Bolivia: “La Fuerza Aérea no le obedeció al general Zúñiga”

El reciente intento de golpe de Estado en Bolivia genero gran conmoción tanto a nivel nacional como internacional. Según reveló la ministra de la Presidencia de ese país, María Nela Prada, durante su entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el golpe no se llevó a cabo porque la Fuerza Aérea no obedeció el llamado del destituido comandante militar boliviano, Juan José Zúñiga.

La ministra Prada narró los tensos momentos vividos durante el enfrentamiento con Zúñiga.

"El presidente, con el bastón de mando en la mano, salió a enfrentar a Zúñiga y le ordenó que repliegue a todas las tropas y los tanques que se encontraban en la plaza Murillo", relató.

Zúñiga, sin embargo, se negó a acatar la orden, alegando un descontento dentro de las Fuerzas Armadas y tratando de justificar sus acciones como si representara la voz del pueblo.

"Él empieza en realidad a abrogarse como la representación del pueblo y hablar como si estuviera él siendo la voz del pueblo", declaró la ministra.

Este intento de golpe se vio frustrado en parte debido a la negativa de la Fuerza Aérea de sumarse al plan de Zúñiga.

“El comandante general de la Fuerza Aérea, quien usted mostró en el video cuando el presidente le instruye al que al que yo le hablo también ahí, él finalmente no salió con Zúñiga, decidió quedarse dentro del palacio de Gobierno de la Casa Grande del Pueblo. Él ahí indicó que Zúñiga evidentemente había dado esta instrucción y que se había coordinado esta situación, pero que él no ya no quería ser parte de esto y al final él decide no seguir a Zúñiga”, reveló.

La respuesta del Gobierno de Bolivia

El gobierno boliviano, liderado por el presidente Arce, tomó medidas rápidas para controlar la situación y evitar un derramamiento de sangre. La ministra Prada destacó la importancia de la unidad del pueblo boliviano y la respuesta inmediata de la comunidad internacional en rechazo al intento de golpe.

Durante la entrevista, también se discutieron las heridas y detenciones resultantes del enfrentamiento. "Tenemos 12 personas heridas con armas de fuego que han sido atendidas", confirmó la ministra. Entre los detenidos se encuentran Juan José Zúñiga, el principal instigador del golpe, y Juan Arnés, comandante general de la Armada Boliviana.

La posición de Colombia

En una intervención durante la entrevista, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo expresó su solidaridad con el gobierno boliviano y su rechazo al intento de golpe.

"Nos satisface que se pudo superar esa situación, pero demostró que América Latina estuvo y sigue unida para respaldar y proteger la democracia en Bolivia y en toda la región", afirmó Murillo.

El canciller también mencionó la propuesta del presidente Gustavo Petro para establecer un tribunal regional que juzgue estos actos golpistas.

"Lo que planteamos precisamente es que estos hechos de golpes militares y de golpes contra la democracia tienen que ser ya hechos del pasado", subrayó.

La relación entre Arce y Evo Morales

La ministra Prada también abordó la relación entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, reconociendo que han surgido diferencias entre ambos líderes. "Evidentemente se van presentando diferencias con el expresidente Evo Morales, que en primera instancia las abordábamos a nivel interno, pero luego lamentablemente estas se van haciendo públicas", indicó.

A pesar de estas tensiones, la ministra enfatizó el compromiso del Gobierno de Arce con la reconstrucción del país tras la ruptura del orden constitucional en 2019 y la importancia de mantener la confianza y sabiduría del pueblo boliviano como guía.

"Quedaremos a conocer esas investigaciones porque no puede haber impunidad en relación a lo que ha sucedido y, como le digo, incluso hay heridos", afirmó Prada.