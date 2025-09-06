Modelo habla sobre la agresión que sufrió por parte de la exnovia de su pareja: estuvo en coma

Algunos meses después de ser apuñalada más de 15 veces en un ataque, la modelo y creadora de contenido Valentina Gilabert dio detalles de todo el proceso y su camino hacia la recuperación en una entrevista con La Saga.

El incidente, que conmocionó a la comunidad internacional, involucró a la influencer Mariann Gonzaga y a su entonces mejor amiga. Los hechos ocurrieron el 4 de febrero en un departamento en la alcaldía Obregón.

Valentina se reunió con su novio, José, y otros amigos. Sin embargo, la exnovia de José, y su supuesta mejor amiga, Itzane, presuntamente habían organizado un plan para atacarla. “Yo no sabía que Mariann estaba ahí”, dijo Gilabert, quien fue convencida por Itzane de ir con el pretexto de contarle un chisme importante.

Según Valentina, una vez en el departamento, Itzane instó a José y a un amigo a salir por cervezas. Luego, encerró a Valentina en el baño, donde ella asegura que sospechó al ver un mensaje de Mariann en el teléfono de su amiga.

Influencer revela el motivo por el que atacó a modelo: "Quería la familia perfecta" Foto: redes sociales

Al salir, Valentina fue brutalmente atacada. "Siento como tres golpes en la espalda y yo pensé que era ella y me volteó... y veo a Mariann de frente".

"Me quedé en el piso y ahí es donde Marian se agacha. Me dio tres veces, en el pecho, en la cara, en la cabeza", dijo.

Publicidad

Al intentar escapar, Mariann la interceptó nuevamente: "Me dio dos veces en el cuello y ahí perforó mi tráquea", relató. Posteriormente, José llegó, encontrando a Valentina gravemente herida y ayudandola.

Según dijo Valentina, Mariann, quien tenía una hija con José, no quería que él saliera con nadie más. Según Valentina, a Itzane le gustaba José y, para justificarse ante Mariann, le mintió, diciendo que Valentina estaba saliendo con él.

“Le tengo más coraje a Itany porque era mi amiga... el hecho de que haya sido mi amiga y me haya puesto en esta situación que en todo caso es cómplice”, afirmó Valentina. Además, añadió que durante el ataque, Mariann le dijo: "eso te pasa por meterte con mi hombre".

Publicidad

Valentina sufrió lesiones graves como perforaciones en la tráquea, pulmones y pericardio, además de dos anomalías cardíacas preexistentes. Estuvo cinco días en coma inducido y su recuperación ha sido larga y compleja, con múltiples procedimientos médicos y rehabilitación.

"No pienso vivir con ese coraje hacia ella. Me quitaría más a mí", dijo.

Mariann tenía 17 años al momento del ataque y fue juzgada por agresiones personales, pero no por intento de homicidio. Cumplió su sentencia con una compensación económica.

Valentina aceptó sus disculpas: "El ver a la persona que me agredió pedirme disculpas fue algo que nunca nunca pasó por mi mente. No había llorado hasta ese momento". Sin embargo, el proceso legal contra Itzane continúa, ya que esta última “se niega a aceptarlo y sigue diciendo que es inocente”.