Influencer revela el motivo por el que atacó a nueva novia de su ex: "Quería la familia perfecta"

El pasado miércoles 5 de febrero de 2025, Marianne Gonzaga Rodríguez, una reconocida influencer de 17 años con más de 166.000 seguidores, fue capturada por presuntamente atacar con un cuchillo a la modelo Valentina Gilabert, la actual pareja de su exnovio, José Said Becerril.

Los hechos se registraron en el departamento de Gilabert en Park Pedregal de Ciudad de México, que dejó a la víctima con al menos 15 heridas en distintas zonas del cuerpo, como su cuello, tórax, pulmón y una mano, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital y, posteriormente, se solicitó donadores de sangre en redes sociales.

La Policía había actuado alertada por vecinos, que escucharon los gritos de auxilio, lo que llevó a la detención de Gonzaga, quien fue llevada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Valentina, una modelo e influencer de 18 años, reapareció públicamente en mayo de este año para mostrar las secuelas de la agresión y relatar su difícil recuperación, las múltiples cirugías, el coma inducido por el que tuvo que pasar y la terapia intensiva.

Gilabert afirmó que el ataque fue premeditado y motivado por celos relacionados con una relación que ella tuvo con el padre de la hija de Gonzaga.

Aunque la señalada había sido capturada por lesiones calificadas y permanecía recluida en un centro para menores infractores, el miércoles 23 de julio de 2025, la influencer Gilabert dijo a través de sus redes sociales que había llegado a un acuerdo con los abogados de su presunta agresora.

Publicidad

Esto significó que la mujer salió de la cárcel bajo ciertas medidas específicas.

Hace unos días, en una entrevista con la periodista Paola Roja, en Ventaneando, Marianne dio detalles del ataque: “Desde mi corazón, lo siento mucho, mucho, mucho. Y fue algo que jamás debió de haber pasado”.

Además, se refirió al motivo de la agresión, explicando que "quería la imagen de la familia perfecta, de los novios perfectos, y me daba mucha pena lo que iban a pensar. Sentí una gran decepción por mi expareja y por los planes que teníamos”.