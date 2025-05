Modelo mostró, por primera vez, sus heridas tras ataque de una de sus amigas

A poco más de un mes del ataque que casi le cuesta la vida, la modelo e influencer Valentina Gilabert, de 18 años, reapareció en redes sociales para mostrar públicamente por primera vez las heridas que le dejó la violenta agresión de quien fuera su amiga, la también creadora de contenido Marianne Gonzaga, de 17 años.

Brutal ataque por parte de su amiga

Gilabert fue apuñalada en repetidas ocasiones, más de 14, el pasado mes de febrero, en un hecho que conmocionó a sus seguidores y al público en general. La agresión le dejó graves heridas en el cuello, tórax, pulmón y mano izquierda, por las que fue sometida a varias cirugías, estuvo en coma inducido y pasó un periodo en terapia intensiva. Aunque ya fue dada de alta, la joven reveló que no recuperará por completo la capacidad de sus pulmones.

En entrevista con el medio N+, Valentina relató con crudeza lo vivido: “Siempre estuve consciente. Pensaba que era un sueño; mi cerebro no podía procesar lo que pasaba. Sentía que me estaba muriendo. No podía hablar, no podía respirar”, aseguró.

Además de mostrar imágenes de su recuperación en TikTok, Gilabert hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia y su agresora reciba una sanción ejemplar. La joven también denunció que la agresión habría sido premeditada y motivada por celos vinculados a una relación sentimental pasada entre ella y el padre de la hija de Marianne.

La agresora, Marianne Gonzaga, fue vinculada a proceso por el delito de lesiones calificadas y actualmente permanece recluida en un centro para menores infractores. Su defensa, sin embargo, ha iniciado gestiones para buscar un acuerdo con la víctima. Héctor Ponce, abogado de Gonzaga, declaró al programa Ventaneando que su clienta está arrepentida y que desea pedir perdón a Valentina.

“Estamos buscando un acercamiento mediante la Fiscalía, siempre con el consentimiento de la víctima”, explicó el abogado, quien también señaló que la joven agresora se encuentra angustiada por no poder ver a su hija desde su reclusión.

El caso continúa su curso legal, mientras Valentina Gilabert enfrenta un lento proceso de recuperación física y emocional. Su testimonio ha conmovido a miles de usuarios en redes, quienes han expresado su solidaridad y admiración por su valentía.