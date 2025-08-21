Momento exacto en que colapsó un techo en festival de cerveza: murieron dos personas

Grave situación vivió más de 2.000 personas que disfrutaban del festival de la cerveza en Mianzhu, China, cuando el techo del establecimiento se vino abajo sobre aproximadamente 300 de ellas dejando el lamentable saldo de dos muertos y más de 50 heridos.

El hecho se registró el pasado viernes, 15 de agosto, en horas de la noche. Era la edición 14 de este reconocido festival y sobre las 10:00 de la noche el techo se vino abajo dejando a varias personas debajo de los escombros.



Este es el momento en que el techo se viene abajo en China

En un video difundido en redes sociales, se ve el momento exacto en que la estructura del techo se viene abajo a raíz de la fuerte tormenta que se daba en ese momento en el sitio.

Muchas personas comenzaron a correr desesperadas buscando la salida, mientras otras intentaban ayudar a los que comenzaron a quedar atrapados debajo de los cimientos de la estructura, también tratando de resguardarse por la tormenta en que en ese momento se daba sobre la ciudad.

El clima convectivo severo provocó el derrumbe de la estructura del escenario durante una actuación en Mianzhu, Sichuan. Las autoridades reportaron dos muertos y tres heridos graves.pic.twitter.com/uI3OvEZiRX — Alertageo (@alertarojanot) August 16, 2025

Ante esto, las autoridades llegaron al sitio para intentar ayudar a los asistentes de este importante festival, pero, lamentablemente, entregaron la cifra de dos muertos y tres heridos de gravedad, además de más de 50 personas con heridas leves.

“Tras el incidente, el gobierno municipal de Mianzhu movilizó de inmediato a los departamentos pertinentes para llevar a cabo labores de rescate de emergencia, atención médica y socorro posterior al desastre”, indicaron del medio local The Paper.

Asimismo, las autoridades recordaron a la comunidad evitar hacer este tipo de eventos si las condiciones atmosféricas y/o seguridad no favorecen su continuidad, al igual que contar con todos los protocolos pertinentes que eviten cualquier riesgo de accidente, en especial, esperando que no vuelva a suceder un hecho parecido a este.