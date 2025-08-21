Publicidad

Momento exacto en que colapsó un techo en festival de cerveza: murieron dos personas

Momento exacto en que colapsó un techo en festival de cerveza: murieron dos personas

En las imágenes se observa a las personas correr hacia la salida mientras algunos gritan de preocupación ante la emergencia en el sitio y ver algunas personas en los escombros.

Momento exacto en que colapsó un techo en festival de cerveza.jpg
Momento exacto en que colapsó un techo en festival de cerveza //
Fotos: X/@alertarojanot
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 08:19 p. m.

Grave situación vivió más de 2.000 personas que disfrutaban del festival de la cerveza en Mianzhu, China, cuando el techo del establecimiento se vino abajo sobre aproximadamente 300 de ellas dejando el lamentable saldo de dos muertos y más de 50 heridos.

El hecho se registró el pasado viernes, 15 de agosto, en horas de la noche. Era la edición 14 de este reconocido festival y sobre las 10:00 de la noche el techo se vino abajo dejando a varias personas debajo de los escombros.

Este es el momento en que el techo se viene abajo en China

En un video difundido en redes sociales, se ve el momento exacto en que la estructura del techo se viene abajo a raíz de la fuerte tormenta que se daba en ese momento en el sitio.

Muchas personas comenzaron a correr desesperadas buscando la salida, mientras otras intentaban ayudar a los que comenzaron a quedar atrapados debajo de los cimientos de la estructura, también tratando de resguardarse por la tormenta en que en ese momento se daba sobre la ciudad.

Ante esto, las autoridades llegaron al sitio para intentar ayudar a los asistentes de este importante festival, pero, lamentablemente, entregaron la cifra de dos muertos y tres heridos de gravedad, además de más de 50 personas con heridas leves.

“Tras el incidente, el gobierno municipal de Mianzhu movilizó de inmediato a los departamentos pertinentes para llevar a cabo labores de rescate de emergencia, atención médica y socorro posterior al desastre”, indicaron del medio local The Paper.

Asimismo, las autoridades recordaron a la comunidad evitar hacer este tipo de eventos si las condiciones atmosféricas y/o seguridad no favorecen su continuidad, al igual que contar con todos los protocolos pertinentes que eviten cualquier riesgo de accidente, en especial, esperando que no vuelva a suceder un hecho parecido a este.

