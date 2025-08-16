Motociclista fallece durante transmisión en vivo tras persecución policial

Un motociclista de 30 años perdió la vida en medio de una persecución policial que fue transmitida en vivo por la televisión estadounidense en Los Ángeles, California. El hecho, ocurrido en enero de 2022 y que se hizo viral recientemente en redes sociales, generó gran conmoción debido a que las impactantes imágenes del siniestro fueron captadas en directo por un helicóptero de noticias.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, agentes encubiertos realizaban un operativo para detectar vehículos robados cuando identificaron una motocicleta con reporte de robo. Al ordenarle al conductor detener la marcha, este se negó e inició una peligrosa huida que comenzó en el condado de Pomona y se extendió hasta Orange, movilizando un amplio despliegue policial.

Una cadena de televisión transmite una persecución policial en Los Ángeles y capta una voltereta aérea 🤔😧 pic.twitter.com/gyIImUrTeC — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) August 15, 2025

La persecución fue seguida desde el aire por un helicóptero de CBS News, cuya transmisión en vivo mostró la conducción imprudente del motociclista, que alcanzaba velocidades superiores a las 100 millas por hora (más de 160 km/h). La persecución tuvo un desenlace fatal en la intersección de Roscoe Blvd y Fallbrook Avenue, donde el fugitivo chocó de frente contra una camioneta. El impacto lo lanzó por los aires y le causó la muerte de manera instantánea.

Las autoridades identificaron al fallecido como Rubén Contreras Jr., de 30 años. En el accidente también resultaron con heridas leves las dos personas que viajaban en la camioneta, aunque se informó que están fuera de peligro. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre las actividades delictivas del motociclista.