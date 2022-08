Muerte de Charlie: el conmovedor mensaje de despedida de Nerea a su novio ‘tiktoker’

El español de 20 años, Carlos Sarriá, murió tras no superar el tratamiento contra el cáncer que llevaba , lo que causó conmoción en todas las redes sociales, en especial, en la plataforma TikTok, donde Charlie se encargó de narrar día a día cómo era su enfermedad.

El adolescente fue referente para muchas personas en redes sociales por su manera de afrontar la enfermedad. Su humor sobre la metástasis del cáncer lo convirtió en un referente de TikTok . Incluso, Charlie llevó una relación con Nerea, otra creadora de contenido española, quien lo acompañó en el tratamiento y hasta su último día de vida.

Nerea, también conocida en redes sociales como Lanenah, fue, tal vez, la persona con la que Charlie pasó más tiempo en redes sociales, ya que la pareja realizó varios posts con el creador de contenido en su tratamiento.

En un emotivo mensaje, en donde contó cómo fue su trayectoria con Charlie y su enfermedad, Nerea se despidió del ‘tiktoker’ y lo recordó por ser un ejemplo de superación.

“En menos de un mes ya estábamos saliendo y cuando hicimos un mes de relación ya le estaba presentando a mi familia. ¿Fuimos muy rápido? Tal vez. Con Carlos todo era tan fácil que ni lo pensaba, simplemente me dejaba llevar porque, aunque éramos totalmente desconocidos sentía que llevaba toda la vida con él. Los dos nos sentíamos así”, afirmó.

En su post, Nerea afirmó que durante el proceso de Charlie jamás sintió temor, al contrario, se sintió afortunada por el ser humano que era Sarriá.

“Cuando no llevábamos ni 6 meses el cáncer atacó de nuevo, también la pandemia y la verdad es que fueron unos meses muy duros ya que físicamente no podía apoyarle. Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso “¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?” Una pena”, aseguró.

Además, Nerea agradeció a Charlie los momentos que compartió con ella, porque a pesar de luchar juntos contra el cáncer, jamás se cansaron de disfrutar buenos momentos, los cuales se presenciaron a lo largo de su relación.

“Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos. Gracias por no juzgarme nunca, por quedarte y confiar en mí. Gracias por no cerrarte y dejarme formar parte de tu camino. Simplemente gracias”, finalizó.