Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Mujer denuncia que comandante de la policía de México acabó con la vida de su hijo: "Por celos"

Mujer denuncia que comandante de la policía de México acabó con la vida de su hijo: "Por celos"

La familia denunció que, tras dejar el cuerpo en el hospital, ningún compañero permaneció para dar explicaciones. Su madre lamentó que quedó “solo como perro en una camilla”.

Mujer denuncia que comandante de la Policía de México acabó con la vida de su hijo: "Por celos"
Foto: redes sociales / Voces Ausentes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

