Mujer denuncia que un policía acabó con la vida de su familia tras discusión en una tienda

Mujer denuncia que un policía acabó con la vida de su familia tras discusión en una tienda

Testigos indican que el sujeto se asomó por la parte trasera de su camioneta con un arma y comenzó a disparar contra el establecimiento donde se encontraba la familia.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

