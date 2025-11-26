Mujer denuncia que un policía acabó con la vida de su familia tras discusión en una tienda

El doble homicidio registrado en Tulpetlac, Estado de México, tras un altercado ocurrido meses antes en un local de venta de alcohol, sigue generarndo conmoción en la comunidad.

Según contó la familia afectada en entrevista con Pepe y Chema Podcast, alrededor de noviembre de 2022, Luis Felipe Valderas Buen Rostro —policía de investigación de la Fiscalía— protagonizó una fuerte discusión con un primo de Joana García, quien tiene una discapacidad.

Daniel, hermano de Joana, intervino en defensa de su familiar, lo que desató la furia de Valderas. Aunque compañeros ministeriales lo retiraron del lugar, el agente alcanzó a lanzar una amenaza directa. Celia González, madre de Joana, recordó que antes de irse “Felipe, te voy a matar”. Desde ese momento, denuncian, el policía inició una serie de actos de intimidación: pasaba frente al negocio a bordo de su camioneta, aceleraba el motor y solo lo hacía cuando Daniel se encontraba allí, conducta que se repitió durante varios meses.

La escalada llegó a su punto crítico el domingo 22 de enero de 2023. De acuerdo con los testimonios, Valderas pasó por primera vez alrededor de las 8:30 p.m., mientras la familia planificaba el cumpleaños de Celia. Sin embargo, su regreso entre las 10:00 y 10:30 p.m. marcó el inicio del ataque.



Testigos indican que el agente se asomó por la parte trasera de su camioneta con un arma y comenzó a disparar contra el establecimiento. La primera víctima fue Daniela, nuera de Celia. El negocio quedó con múltiples impactos.

Celia relató que, en medio del caos, solo pensaba en auxiliar a la joven: “Daniela, porque yo me enfoqué en Daniela… por la magnitud de la sangre que le estaba saliendo”. Daniel, el principal amenazado, intentó llegar al baño pero colapsó y murió minutos después.

Su hermano Iván recibió siete disparos en la rodilla y el codo. Tras la ráfaga, el atacante se retiró lentamente y, según la familia, incluso hizo señas obscenas a Celia cuando ella alcanzó a verlo.

Un año después, Luis Felipe Valderas fue detenido por la Policía Municipal de Ecatepec durante una revisión vehicular, cuando se detectó una orden de aprehensión activa. Sin embargo, el proceso judicial generó dudas desde las primeras audiencias.

Aunque en redes sociales había fotografías del agente portando armas compatibles con el calibre usado en el crimen, la defensa presentó un pasaporte sellado que supuestamente lo ubicaba en Estados Unidos la noche del homicidio. Posteriormente, añadieron dos testigos señalados por la familia como falsos y argumentaron que una llamada de extorsión que Celia recibió esa madrugada restaba credibilidad a su testimonio.

Pese a que Celia y su hijo herido lo identificaron plenamente y a que existían videos de cámaras internas del local, el juez lo absolvió el 12 de septiembre de 2023. La decisión se basó, entre otros puntos, en que los testigos no especificaron con precisión la vestimenta del agresor ni el tipo exacto de arma utilizada.

“Yo sé que sí existe gente que hace bien su trabajo… y que el expediente va a llegar a las manos correspondientes, no a personas vendidas”, indicaron.