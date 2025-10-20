Mujer fue apuñalada por un desconocido cuando se dirigía a su trabajo

Un impactante video captó el momento exacto en que una mujer fue apuñalada por un hombre en pleno distrito financiero de Melbourne, Australia. El ataque, ocurrido en horas de la madrugada, ha generado indignación entre las autoridades y la comunidad local.

De acuerdo con la Policía de Victoria, el hecho ocurrió en Little Bourke Street, cerca de la intersección con Spencer Street. El agresor, un hombre de 32 años, fue acusado de tres delitos, entre ellos causar lesiones intencionalmente y cometer un crimen grave mientras se encontraba en libertad bajo fianza.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a la víctima, identificada como Wan Lai, de 36 años, caminando tranquilamente hacia su trabajo cuando el atacante, vestido de negro, se le aproxima rápidamente, le dice algo y le clava un objeto en el hombro derecho. Acto seguido, huye del lugar con el arma en la mano.

Una persona que presenció la agresión se acercó de inmediato para auxiliar a la víctima, le ofreció su chaqueta y llamó a las autoridades mientras observaba la dirección por la que escapó el sospechoso. Según medios locales, Lai acababa de salir de su apartamento y se dirigía a su empleo en un restaurante de sushi.



La mujer sufrió una perforación pulmonar, pero fue dada de alta tras recibir atención médica y se recupera en casa. “Fue un momento muy confuso e impactante. No está bien. Debería ser seguro que la gente camine sola”, declaró su cuñado, Chia Ting. Por su parte, su hermana, Ivana Lai, pidió mayor presencia policial en la zona.

Las autoridades australianas confirmaron que el agresor permanece bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación, aunque aún no se han revelado los motivos por los cuales se encontraba en libertad bajo fianza al momento del ataque.