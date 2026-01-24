Mujer habría tenido encerrados a sus hijos durante 9 años: "Una indiferencia depravada"

Durante casi una década, una mujer habría mantenido ocultos a sus dos hijos, adolescentes gemelos que hoy, con 14 años, habrían pasado gran parte de su vida aislados del mundo, sin poder asistir a la escuela, sin atención médica y con una alimentación mínima, de acuerdo con lo revelado por la Fiscalía.

La historia de la familia, que vivía en un apartamento en el Bronx, en Nueva York, salió a la luz tras varias denuncias anónimas que activaron la intervención de las autoridades. Lo que descubrieron los equipos de emergencia fue descrito por el fiscal como una situación extrema, marcada por abandono y un deterioro severo de la salud física y emocional de los menores.



Gemelos encerrados en Nueva York: Fiscalía habla de abandono extremo

La fiscal del Bronx, Darcel D. Clark, expuso la gravedad de los hechos al presentar el caso contra la mujer de 64 años, señalada de haber mantenido a sus hijos encerrados durante cerca de nueve años. Para la Fiscalía, la conducta de la acusada representa “una muestra de indiferencia depravada hacia la vida humana”.

De acuerdo con la investigación, desde noviembre de 2016 la mujer habría dejado de llevar a sus hijos a controles médicos. Un año más tarde, empezó a presentar documentación falsa ante el Departamento de Educación de Nueva York, asegurando que los educaba en casa, cuando en realidad los niños permanecían confinados.

Ataque en Viena. Foto: AFP

Nueve años encerrados, sin contacto social

Las autoridades confirmaron que los gemelos presentaban signos claros de desnutrición severa. Al momento del rescate, uno pesaba tan solo 51 kilogramos y el otro 54, con una estatura muy por debajo de lo normal para su edad. Uno de ellos aparentemente es autista y, de acuerdo con la Fiscalía, nunca fue evaluado ni recibió el tratamiento médico correspondiente.

Dentro del apartamento solo se encontraron cereales infantiles, biberones y juguetes destinados a niños pequeños, sin alimentos ni objetos acordes con adolescentes. Para los investigadores, este entorno evidencia un abandono prolongado y una falta total de estímulos adecuados para su desarrollo.



Los cargos y lo que sigue en el proceso judicial

Soto Domenech enfrenta múltiples cargos, entre ellos agresión en primer grado, conducta temeraria grave, poner en riesgo el bienestar de un menor y falsedad documental. El juez fijó una fianza de 25.000 dólares en efectivo o 75.000 dólares mediante fianza, y ordenó que la mujer comparezca nuevamente ante el tribunal a finales de febrero.

Publicidad

Los menores permanecieron hospitalizados durante tres meses en el Hospital Infantil Montefiore, donde recibieron atención especializada. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades insisten en que el objetivo principal ahora es garantizar que los adolescentes puedan iniciar, por fin, una vida con atención médica, educación y acompañamiento integral.

