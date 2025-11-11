Mujer ordenó muerte de expareja de su esposo para quedarse la custodia de la hija //

Fuerte indignación en Brasil tras conocerse el atroz crimen de Laís Pereira, de 25 años, una mujer que fue mandada a asesinar por parte de Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, actual pareja de su exesposo, esto con el objetivo de quedarse con su hija y “formar un hogar completo a su lado”.

De acuerdo con la investigación, una de las razones por las cuales ordenó su asesinato era porque “era un problema” en su relación debido a que él siempre quería compartir con la hija, por ende, la única forma de traerla a su lado y estar juntos era “quitarla del camino”, según medios locales.

La mujer pagó más de 20.000 (más de 15 millones de pesos) reales a dos hombres -Erick Santos Maria y Davi de Souza Malto- para que llevarán a cabo el crimen, pero que fueron detenidos rápidamente y confesaron todo, incluyendo las razones que les dio y cómo ella misma tenía datos de horarios, actividades y demás para que no fallaran en la operación. Incluso, actuaron minutos después de quedejara a la menor de cuatro años en el colegio sobre las 11:00 de la mañana.

Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário // Foto: redes sociales Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário.

“Recibieron 20.000 reales para cometer el crimen. Pero el día del crimen, fueron a recabar información sobre la rutina de la víctima, Laís. Luego vieron la posibilidad de matarla y lo hicieron”, informaron las autoridades.



Una de las capturas se logró gracias a la mamá de uno de los sicarios, pues el crgo de consciencia le había hecho comentarle a algunos vecinos que “había hecho algo malo” y al conocerse los videos de cámara de seguridad, ella pudo notar que se trataba de él y, por eso, lo llevó hasta una comisaría en donde tendrá que afrontar el crimen que cometió.

“Donde vivimos, todos pueden dar fe de lo amigable que era con la gente. No puedo aceptarlo, reconocí a mi hijo en las fotos. Reconocí a mi hijo en la imagen. Llamé para denunciar a mi hijo. Porque mi hijo nació en la iglesia (...) mi hijo tocaba la guitarra en el grupo de alabanza. Jamás imaginé que mi hijo le quitaría la vida a una niña inocente. Lo crié con mucho esfuerzo”, dijo la madre, según reveló G1 Globo.