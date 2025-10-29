Mujer perdió el control y cayó con su carro sobre escalera eléctrica de centro comercial

Dos mujeres resultaron con heridas leves después de que una de ellas acelerara accidentalmente el vehículo que conducía, rompiera un ventanal y cayera sobre una escalera eléctrica dentro de un centro comercial del distrito de San Lorenzo, cercano a Asunción, según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El capitán Luis Tapia explicó a medios locales que el automóvil “impactó contra los vidrios y terminó cayendo en la escalera mecánica”, aunque aún se desconocen las causas del incidente, ocurrido en el centro comercial Fuente Shopping.

La conductora, de 68 años, y su acompañante, de 71, fueron rescatadas del vehículo y trasladadas a un centro médico, donde se confirmó que presentaban lesiones leves y estaban fuera de peligro.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que el automóvil acelera frente al ventanal y queda volcado de costado entre las escaleras eléctricas.



El bombero Oswaldo Gines indicó que ambas mujeres estaban conscientes y que el uso del cinturón de seguridad evitó que sufrieran heridas más graves.

AMPLIAMOS 🔴 Vehículo cayó en un centro comercial



🔸 La conductora comentó que se le atascó el acelerador.



AMPLIADO 🔴 Vehículo cayó en un centro comercial

🔸 La conductora comentó que se le atascó el acelerador.

Los equipos de emergencia intentaron retirar el vehículo del lugar, pero debido a su posición “complicada”, no fue posible hacerlo ni siquiera con una grúa, señalaron las autoridades.