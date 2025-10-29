En vivo
Mujer perdió el control y cayó con su carro sobre escalera eléctrica de centro comercial

Mujer perdió el control y cayó con su carro sobre escalera eléctrica de centro comercial

La conductora, de 68 años, y su acompañante, de 71, fueron rescatadas del vehículo y trasladadas a un centro médico.

Conductora perdió el control y cayó con su carro
Conductora perdió el control y cayó con su carro
Foto: Unplash - captura video
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Dos mujeres resultaron con heridas leves después de que una de ellas acelerara accidentalmente el vehículo que conducía, rompiera un ventanal y cayera sobre una escalera eléctrica dentro de un centro comercial del distrito de San Lorenzo, cercano a Asunción, según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El capitán Luis Tapia explicó a medios locales que el automóvil “impactó contra los vidrios y terminó cayendo en la escalera mecánica”, aunque aún se desconocen las causas del incidente, ocurrido en el centro comercial Fuente Shopping.

La conductora, de 68 años, y su acompañante, de 71, fueron rescatadas del vehículo y trasladadas a un centro médico, donde se confirmó que presentaban lesiones leves y estaban fuera de peligro.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que el automóvil acelera frente al ventanal y queda volcado de costado entre las escaleras eléctricas.

El bombero Oswaldo Gines indicó que ambas mujeres estaban conscientes y que el uso del cinturón de seguridad evitó que sufrieran heridas más graves.

Los equipos de emergencia intentaron retirar el vehículo del lugar, pero debido a su posición “complicada”, no fue posible hacerlo ni siquiera con una grúa, señalaron las autoridades.

