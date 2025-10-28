En vivo
Blu Radio  / Mundo  / “Te lo dije mil veces”: madre llora la muerte de su hijo de 14 años en accidente en moto

El menor perdió la vida tras invadir el carril exclusivo del bus. No llevaba casco ni equipo de protección.

Foto: Facebook
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Conmoción generó en redes sociales el video de una madre que llora desconsoladamente la muerte de su hijo de tan solo 14 años, quien perdió la vida en un accidente de motocicleta en la Ciudad de México.

El trágico hecho ocurrió el sábado 25 de octubre en la Calzada Vallejo, a la altura de la calle Monte Alto, en la colonia Progreso Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero. La víctima fue identificada como Elías “N”, quien, según los reportes policiales, conducía una motocicleta a exceso de velocidad por el carril exclusivo del Metrobús sin portar casco ni ningún otro elemento de seguridad.

Durante su recorrido, el adolescente se encontró con un ciclista e intentó esquivarlo para evitar atropellarlo. Sin embargo, perdió el control de la moto y derrapó violentamente, lo que provocó una caída fatal. El joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte de manera inmediata.

El ciclista, por su parte, resultó con lesiones leves y fue trasladado por paramédicos a un hospital cercano para recibir atención médica. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Mientras se desarrollaban las labores periciales, familiares del menor llegaron al sitio y cubrieron el cuerpo con una sábana negra, colocando veladoras a su alrededor. Una de las escenas más impactantes fue la de su madre, quien entre gritos y lágrimas abrazó el cuerpo del joven y exclamó: “¡Te lo dije mil veces!”, frase que se viralizó en redes sociales y despertó una ola de reacciones entre usuarios que lamentaron la tragedia.

