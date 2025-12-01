En vivo
Encuesta Invamer
Aviones A320
Llamada entre Trump y Maduro
Elecciones 2026

Mundo  / Múltiple choque en Estados Unidos por fuertes nevadas: el accidente involucró unos 50 carros

Múltiple choque en Estados Unidos por fuertes nevadas: el accidente involucró unos 50 carros

La carretera estuvo cerrada durante seis horas y los rescatistas tuvieron que remolcar los coches varados con grúas. Afortunadamente, los conductores sólo sufrieron contusiones y heridas leves.

